Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea in țara a detașamentului participant la stagiul de instruire aplicativ ,,Air Centric Personnel Recovery Operatives Course 2022 – APROC 22” din Baza Aeriana Albacete din Spania a fost marcata printr-o ceremonie organizata in cadrul Bazei 95 Aeriana. La activitate a participat comandantul Comandamentului…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (27 ani, 115 WTA) a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 125 de la Valencia (Spania), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 dolari. In optimi, romanca a fost invinsa, in trei seturi, scor 6-4, 3-6, 0-6,…

- Colegiul National Ferdinand I este singura unitate de invațamant din județul Bacau care a obținut certificatul și trofeul Școala Europeana! „Felicitari echipei de lucru «Școala europeana» – prof dr Nicoleta Zarnescu, prof Cristina Franculescu și prof Cosmina Diaconu- pentru efort, profesionalism și…

- Forțele Aeriene Romane participa la stagiul de instruire aplicativ APROC 22. In perioada 6-17 iunie, un detașament format din 30 de militari și 2 elicoptere IAR-330 SOCAT din cadrul Bazei 95 Aeriana ,,Erou capitan aviator Alexandru Șerbanescu” din Bacau participa la stagiul de instruire aplicativ ,,Air…

- In perioada 25 aprilie – 6 mai, zece elevi ai Colegiului Național “Gheorghe Vranceanu” au participat, in cadrul proiectului Erasmus+ ”Campus Stellae for Europe”, la mobilitatea care a avut loc in Spania. In urma acestui eveniment, participanții au ramas cu amintiri de neuitat și au legat minunate prietenii,…

- Dupa o saptamana de stat in Bacau, strainii s-au indragostit de Romania și de romani Timp de o saptamana, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau a fost gazda pentru 21 de elevi și 7 profesori, din trei colțuri ale lumii: Turcia, Grecia și Spania. Evenimentul care a reunit cele patru țari…

- In perioada 26 Aprilie 2022-1 Mai 2022, s-a desfașurat la Centrul Național de Tenis din București, sub organizarea Federației Romane de Tenis de camp, Selecția Naționala pentru identificarea copiilor care vor reprezenta Romania la competițiile internaționale pe echipe, la categoria de varsta U14. La…

- Secția de karate a SCM Bacau iși respecta tradiția și continua sa țina steagul sus inclusiv pe plan internațional. Cea mai recenta reușita a fost repurtata in Serbia, la Subotica, gazda Campionatului European și a Cupei Europei SKDUN, competiții ce au reunit peste 700 de sportivi din 19 țari. SCM Bacau…