Serghei Șoigu: Occidentul poartă un război nedeclarat împotriva Rusiei Un razboi nedeclarat condus de Occident este purtat impotriva Moscovei și Minskului, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, la o intalnire cu omologul sau din Belarus, Viktor Khrenin, joi, realateaza TASS.

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters.

- In discursul sau cu prilejul Zilei Victoriei, in timpul paradei militare din Piața Roșie, marți, președintele rus Vladimir Putin a acuzat tarile occidentale ca orchestreaza un razboi impotriva Rusiei.

- Fostul ministru adjunct al apararii din Rusia, Mihail Mizintev, zis si „Macelarul de la Mariupol", s-ar fi alaturat grupului de mercenari Wagner in calitate de comandant adjunct, dupa ce a fost demis la sfarsitul lunii trecute, potrivit unui blogger militar rus, citat de CNN. Aleksandr Simonov a postat…

- Intr-o seara de la sfarsitul lunii decembrie, in timp ce locuitorii Moscovei se plimbau pe strazile luminate ale orasului in asteptarea sarbatorilor de sfarsit de an, un grup de vechi prieteni s-au adunat la cina in apartamentul unui oficial de stat cu rang inalt. Unii dintre invitatii prezenti,…

- Lituania a anuntat duminica ca va cere noi sanctiuni impotriva Moscovei si a Minskului ca raspuns la planul Rusiei de a stationa arme nucleare tactice in Belarus, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Declaratia ministerului de Externe al Lituaniei a venit la cateva ore dupa ce NATO l-a criticat…

- Debarcarea trupelor ruse in Transnistria este imposibila, deoarece pentru aceasta armata rusa de ocupație ar trebui sa survoleze spațiul aerian al Ucrainei sau al unei țari NATO, a declarat șefa centrului de presa a Forțelor ucrainene de Aparare din Sud, Natalia Gumeniuk, citata de Unian și Jurnal.md.…

- Tensiunile cresc in Republica Moldova, o țara mica de la granița de sud-vest a Ucrainei, Rusia fiind acuzata ca a pus la care o lovitura de stat care ar putea trage națiunea in razboiul Kremlinului, relateaza CNN, intr-un articol despre Republica Moldova, publicat duminica. „Ce se intampla in Moldova?…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat joi, cu cateva ore inainte de a se implini un an de la invazia Rusiei in Ucraina, o rezolutie prin care cere Moscovei sa puna capat ostilitatilor si sa se retraga din Ucraina. Cele sapte tari care au votat impotriva rezolutiei sunt Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord,…