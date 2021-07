Serghei Lavrov: Misiunea americană în Afganistan a fost un eşec Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat vineri ca misiunea SUA în Afganistan a esuat, afirmând în plus ca plecarea &"precipitata&" a SUA din aceasta tara este la originea degradarii situatiei de securitate, relateaza agențiile AFP și Agerpres.



Chiar daca presedintele Joe Biden încearca &"sa prezinte situatia în culorile cele mai pozitive&", &"toata lumea întelege ca misiunea a esuat&", a declarat Lavrov la Taskent, în Uzbekistan, unde participa la o conferinta internationala privind cooperarea cu tarile din Asia centrala si de sud.



&"Este…

Sursa articol: hotnews.ro

