Serghei Lavrov este în autoizolare după contacte cu o persoană care are coronavirus Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a intrat marti în autoizolare, dupa contacte cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2, anunta Biroul de presa al Ministerului de Externe de la Moscova, potrivit Mediafax. "Din cauza contactelor cu o persoana care are Covid-19, Serghei Lavrov va intra în autoizolare. Vizitele si întrevederile programate vor fi amânate. Ministrul se simte bine", a comunicat Ministerul de Externe al Rusiei, citat de agentia Tass. Serghei Lavrov urma sa se deplaseze în Bosnia-Hertegovina si Serbia pe 28-29 octombrie. Lavrov… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

