Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta actrita Helen Mirren a dezvaluit care este secretul unui look mereu tanar. Aceasta a postat o imagine pe Instagram chiar inainte de Oscar, fara machiaj. Helen Mirren a recunoscut ca si-a tatuat sprancenele. Actrita a spus ca se saturase de sprancenele ei rare si ca dupa procedura de microblading…

- Liviu Varciu și Anda Calin s-au pozat in cada plina cu spuma. Iubita artistului a postat imaginea pe Instagram, spre surprinderea prietenilor virtuali, care au șansa sa vada cea mai intima imagine cu cei doi. Liviu Varciu și mama fetiței lui formeaza unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi traiesc…

- Cea mai recenta tendința de pe Instagram o reprezinta sprancenele metalice, adica sprancenele accesorizate cu diferite accesorii de birou și mercerie, cum ar fi ace de birou, capse, sarma sau bolduri. Aceasta tendința de a evidenția sprancenele cu metale a fost lansata de utilizatoarea Milan Bauranov,…

- Lumea modellingului este atenta mereu la noi talente. Nu de puține ori am auzit de modele care au devenit cunoscute mai intai pe Instagram, iar apoi au avut lumea la picioarele lor. Se știe ca rețelele de socializare sunt o metoda ideala și ieftina de promovare a imaginii. Așa s-a aflat de frumusețea…

- Lidia Buble s-a afișat așa cum doar iubitul ei o vede. Artista a postat pe contul de socializare, imagini in care apare complet nemachiata. Fanii au felicitat-o imediat pentru curaj. Lidia Buble nu are o problema in a se afișa fara pic de machiaj, iar tenul chiar o ajuta. Mulți dintre prietenii virtuali…

- Monica Gabor a publicat o filmare cu fiul lui Mr. Pink, iar fanii au observat imediat detaliul. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu pare a fi insarcinata, rochia mulata scoțandu-i in evidența burtica de gravida. Deși nu a confirmat acest lucru, internauții au felicitat-o imediat. Monica Gabor traiește…