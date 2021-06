Serena Williams a abandonat în timpul primului tur de la Wimbledon. Mărturisirile sportivei Serena Williams a abandonat, marti, in meciul din primul tur al turneului de la Wimbledon. Sportiva nici macar nu a participat la conferința de presa de la final. Serena a scris totuși un mesaj pe retelele de socializare in care a afirmat ca s-a retras cu inima franta de pe teren. „Cu inima franta a trebuit sa ma retrag, astazi (n.r. – marti), dupa ce m-am accidentat la piciorul drept. Dragostea si recunostinta mea sunt fata de fani si de echipa care a facut ca prezenta mea pe terenul central sa fie atat de plina de semnificatie. Sa simt caldura extraordinara si sprijinul publicului, astazi, cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

