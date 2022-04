Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat miercuri ca Serbia interzice incepand de joi exportul de grau, porumb, faina si ulei, ca urmare a cresterii preturilor si a cererii acestor produse pe piata internationala in urma razboiului din Ucraina, relateaza agentiile EFE si Tanjug, informeaza AGERPRES…

- Daily Mail anunța ca mai exista o singura candidatura pentru organizarea Euro 2028 și ca UEFA va anunța in scurt timp proiectul caștigator, cel depus de Marea Britanie și Irlanda. Romania visa și ea sa candideze cu un proiect comun alaturi de Serbia, Bulgaria și Grecia. Marea Britanie și Irlanda ar…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana astazi, 26 februarie 2022, un numar de 23.895 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS – CoV – 2 (coronavirus): 2.557 in Italia, 16.951 in Spania, 209 in Marea Britanie,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial, a declarat ca este motivat sa joace ''mai bine niciodata", joi, intr-un interviu acordat televiziunii nationale din Serbia (RTS), cu cateva zile inainte de revenirea pe terenurile de tenis cu ocazia turneului ATP de la Dubai, dupa incidentul…

- Naționala U19 de futsal a Romaniei a participat, timp de o saptamana, la turneul internațional amical „Futsal Love” din Serbia. Tricolorii au disputat trei partide in compania selecționatelor similare din Bosnia-Herțegovina, Belarus și Serbia, fiind invinsi de fiecare data. Toate meciurile s-au desfașurat…

- CARAȘ-SEVERIN – In rolul principal, miile de garlițe mari și gaște de vara care, in fiecare dimineața, vin sa se hraneasca pe terenurile agricole din Ciuchici, Ilidia, Racașdia și Nicolinț. Spre seara, zburatoarele se indreapta spre locuri de innoptare din zonele Balta Nera (Dunare) din Parcul Natural…

- Procuratura sarba a stabilit ca testele PCR prezentate de Novak Djokovici pentru a participa la Australian Open, la inceputul lunii ianuarie, au fost valide, informeaza AFP, potrivit news.ro. Rezultatele testelor PCR prezentate de numarul 1 mondial Novak Djokovici pentru a obtine o derogare…

- Echipa feminina de volei CS Medgidia a suferit prima infrangere din actuala editie a cupelor europene. Formatia antrenata de Florin Voinea si Radu Began a fost invinsa, cu scorul de 1-3, de Tent Obrenovac (Serbia), intr-o partida disputata la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”, contand pentru prima mansa…