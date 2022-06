Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Serbiei, Aleksandr Vucici, a respins vineri dupa-amiaza, in cursul intalnirii cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, cererile acestuia de a recunoaste independenta Kosovo si a aplica sanctiuni Rusiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Qatarul va deveni un element-cheie in strategia de viitor a Germaniei referitoare la renuntarea la gazele rusesti, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, intr-o conferinta de presa comuna cu emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, la Berlin. ”Problema securitatii energetice joaca un rol important…

- Ungaria respinge setul de sanctiuni propus de UE ce include un embargo asupra petrolului rusesc, in forma sa actuala, a declarat luni pentru BBC europarlamentarul Fidesz Balazs Hidveghi, transmite MTI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sute de protestatari au participat la o manifestatie de sprijin pentru Rusia organizata la Belgrad. Ei au purtat fotografii ale presedintelui Vladimir Putin si tricouri cu litera „Z”, care a devenit un simbol al invaziei rusesti in Ucraina. Mitingul a fost organizat pentru a protesta fata de votul dat…

- Marea Britanie a anuntat, miercuri, o noua runda de sanctiuni impotriva Rusiei menite sa „decimeze masina de razboi a lui Putin” si sa arate „elitei rusesti ca nu se poate spala pe maini de atrocitatile comise.”, relateaza CNN.

- Australia a anuntat vineri ca va impune sanctiuni impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko si familiei sale, precum si impotriva a 22 de "propagandisti si agenti ai dezinformarii rusi" din cauza razboiului declansat de Rusia in Ucraina, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi…

- Ofensiva rusa in Ucraina „se impotmoleste”, in ciuda „distrugerilor pe care le provoaca zi dupa zi”, a declarat miercuri cancelarul german Olaf Scholz. „Adevarul este ca razboiul distruge Ucraina, dar, facand razboi, Putin distruge si viitorul Rusiei”, a afirmat Olaf Scholz in Bundestag, dand asigurari…

- Uniunea Europeana a decis sa sanctioneze alti oligarhi rusi, inclusiv pe miliardarul Roman Abramovici, proprietarul Clubului englez de fotbal Chelsea, ca represalii fata de invazia Ucrainei de catre Rusia, declara diplomati AFP.