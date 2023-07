Serbare câmpenească la Pieleşti, de Sfântul Ilie Primaria comunei Pielesti organizeaza o petrecere campeneasca pe 20 iulie, de Sfantul Ilie. Evenimentul are o traditie de peste 15 ani, iar in cadrul acestuia oamenii se vor putea bucura de muzica si dansuri populare, dar si de diverse activitati ce vor avea loc pe arena sportiva din satul Parsani. Primaria Pielesti isi propune ca, macar pentru o zi, cetatenii comunei sa uite de griji si de muncile zilnice prin intermediul acestei sarbatori campenesti. Cu totii vor putea sa se relaxeze, sa socializeze si sa petreaca o zi plina de distractie. „Ne bucuram ca putem sa organizam acest eveniment pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

