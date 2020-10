Șerban Nicolae va candida din partea PER la alegeri Senatorul, Șerban Nicolae, va anunța probabil astazi, intr-o conferința de presa, ca demisioneaza din PSD pentru a se inscrie in Partidul Ecologist Roman. Acestuia i s-a propus sa deschida lista PER pentru Senatul Romaniei la viitoarele alegeri parlamentare, propunere pe care se pare ca a acceptat-o. Decizia lui Șerban Nicolae vine ca urmare a faptului ca nu se mai regasește pe listele de candidați ai PSD la alegerile parlamentare. El ar urma sa candideze pe listele PER, din județul Mehedinți, afirma surse politice. The post Șerban Nicolae va candida din partea PER la alegeri appeared first on… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

