Șerban Nicolae, propunerea PSD pentru președinția Senatului Șerban Nicolae este propunerea PSD pentru președinția Senatulu, au decis, marți, senatorii social-democrați.



Postul a ramas vacant dupa ce, pe 3 februarie, Teodor Meleșcanu a demisionat de la șefia Senatului, ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale.



Pe 22 ianuarie, CCR stabilise ca alegerea sa a fost una contrara legii fundamentale. &"Am decis sa ma retrag din funcția de președinte al Senatului, deși nu a fost publiata decizia CCR&", a anunțat Meleșcanu, în plenul Senatului.



Conducerea interimara a Senatului este asigurata în prezent de senatorul PSD… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am avut discutii in cadrul grupului parlamentar de la Senat si am decis ca vom sustine un candidat - este vorba de senatorul Vlad Alexandrescu - care va fi candidatul nostru la presedintia Senatului", a declarat Radu Mihail la Parlament. Intrebat de ce USR nu are un candidat comun cu PNL,…

- Lupta pentru postul de președinte al Senatului se da intre PNL și PSD. Titus Corlațean, vicepreședintele Senatului, este susținut de social-democrați care dispun de voturile necesare pentru a-l impune in funcția de președinte interimar. Inca de vineri, președintele interimar al PSD, Marcel…

- Camera Deputatilor si Senatul încep luni prima sesiune parlamentara ordinara a anului, sub semnul schimbarii presedintelui Senatului, Teodor Melescanu, dupa decizia Curtii Constitutionale prin care a declarat neconstitutionala alegerea acestuia. Pentru aceasta functie sunt mai multi candidati,…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis sa il sustina pe Titus Corlatean pentru a prelua functia de presedinte interimar al Senatului pana cand va fi publicata motivarea Curtii Constitutionale cu privire la actualul sef al Camerei superioare, Teodor Melescanu.Presedintele interimar al PSD, Marcel…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca Titus Corlațean este propunerea Comitetului Executiv pentru președinția interimara a Senatului, dar decizia aparține grupului social-democrat de la Senat, relateaza Mediafax. Președintele interimar al PSD a mai spus ca Teodor Meleșcanu și-a exprimat dorința de a…

- Presedintele Pro Romania a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Tulcea, ca daca se va pune problema ca senatorii sa trebuiasca sa voteze un nou presedinte, acestia ar prefera ca acesta sa fie un membru PSD, decat un liberal, dar a completat spunand ca depinde si cu ce propunere va veni…

- Alegerea lui Teodor Melescanu la conducerea Senatului este neconstitutionala, a decis miercuri, Curtea Constitutionala, dupa ce a amanat de mai multe ori pronuntarea pe acest subiect. Teodor Melescanu a declarat pentru News.ro ca deocamdata are doar o comunicare a presedintelui CCR si ca asteapta sa…