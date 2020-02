Şerban Nicolae a reuşit să treacă prin Senat proiectul legislativ pentru agresarea personalului didactic Pentru proiectul de lege au votat 76 de senatori, 25 au fost impotriva, iar doi s-au abținut. Inițiativa aparține senatorului PSD Șerban Nicolae. Reglementarea prevede ca „savarșirea unei infracțiuni impotriva unei persoane care ocupa funcție didactica, de conducere sau de indrumare și control ori asupra bunurilor acesteia, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționeaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infracțiune ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime". Cu aceeași pedeapsa se sancționeaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Benga, deputat USR de Brasov, s-a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, "sceptic" ca in acest an vor fi alegeri in doua tururi pentru primari, el sustinand ca nici PSD si nici PNL nu au interesul sa transeze aceasta problema."Personal, sunt mai degraba sceptic ca vom avea alegeri…

- In ultimii 30 de ani am asistat la o continua reforma in sistemul educational. Ce au adus acesti 30 de ani? Multe probleme pentru sistemul educational: finantare sub nivelul la care ar trebui sa fie, profesori care nu sunt platiti la adevarata lor valoare, lipsa de adaptare a programelor scolare la…

- Corpul de Control al ministrului Educației a incheiat verificarile la Colegiul Hasdeu, acolo unde a descins luni pentru a cerceta cazul elevului care s-a ales cu media 2 la purtare dupa un conflict cu profesoara de desen. Andrei Voicu, acum clasa a XII-a in Colegiul Hasdeu, a fost sancționat de consiliul…

- Corpul de Control al ministrului Educatiei face, luni, verificari la Colegiul National ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” Buzau, dupa ce mama unui elev a reclamat ca acestuia i-a fost scazuta nota la purtare la 2. Femeia acuza un conflict cu profesoara de desen, care anterior a cantat intr-o trupa etno si pe…

- Un tanar din Medgidia, de 16 ani, elev, fara antecedente penale, acuzat ca a produs un grav accident rutier 12 iulie 2019 , eveniment soldat cu decesul a doua persoane, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia. Minorul este acuzat de savarsirea infractiunilor…

- Gruparea de Jandarmi Mobila Constanta in cooperare cu lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politia Locala Constanta, vor asigura ordinea si siguranta publica in Piata Ovidiu din Constanta, pe timpul spectacolului "Revelion 2020", organizat de Primaria Constanta.La acest spectacol…

- Plenul Senatului a adoptat proiect initiat de senatorul Serban Nicolae (PSD) privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control cu exercitiul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu. Acest lucru inseamna ca amenințarea…

- Președintele Comisiei juridice din Senat, Șerban Nicolae, l-a numit „parazit” pe senatorul USR Mihai Goțiu, in timpul dezbaterilor din comisie. Totodata, social-democratul a spus in mai multe randuri „DNA sa vina sa va ia” și „Hashtag fara penali”.„Eu constat ca cititul e o problema foarte…