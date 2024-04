Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile au loc alegeri prezidențiale la Moscova, dar și in marile orașe unde Rusia are consulate sau ambasade, printre acestea și Chișinau, capitala Republicii Moldova, unde, conform autoritaților, au avut loc incidente in timpul desfașurarii alegerilor din Rusia. Se pare ca un barbat a incercat…

- Nr. 10 din 11 martie 2024 BULETIN INFORMATIV Pompierii ialomiteni au fost prezenti la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta, produse la nivel local.Stingerea incendiilor, acordarea de prim ajutor, interventia in…

- Un barbat din judetul Constanta este cercetat de jandarmii tulceni, dupa ce a huiduit, miercuri, in Piata Tricolorului, in timpul discursurilor sustinute de autoritati, cu prilejul ceremonialului organizat de Ziua Unirii Principatelor Romane, conform Agerpres.roHuiduielile si insultele adresate autoritatilor…

- Ce carți s-au vandut cel mai mult in Romania in 2023 Veste buna la inceput de an! Romanilor le face din ce in ce mai multa placere sa iși petreaca timpul liber citind. Cititul reprezinta o activitate care ne relaxeaza și, totodata ne ajuta sa ne dezvoltam. Iar in combinație cu savuratul cafelei preferate,…

- O afecțiune specifica sarcinii și care a afectat-o și pe Kate Middleton cauzeaza o serie de probleme unor alte milioane de femei din lume. Hiperemeza gravidica (HG) reprezinta o stare constanta de greața și varsaturi, poate pune chiar in pericol sanatatea mamei.

- Pentru desfasurarea Festivalului de Colinde, Datini și Obiceiuri de Iarna la Ucraineni, ce va avea loc sambata, 13 ianuarie, in centrul municipiului Sighetu Marmației, Comisia de organizare și desfașurare a adunarilor publice a dispus o serie de masuri privind restricționarea circulației rutiere. Astfel,…

- Pana la intrarea in vigoare a noului Cod Vamal, care obliga agenții economici din stanga Nistrului sa achite taxele vamale in bugetul Republicii Moldova, exista o descriminare intre antreprenorii de pe cele doua maluri ale Nistrului. Acum toți agenții economici sunt puși in condiții egale. Unul din…