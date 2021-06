Șerban Copoț, botez în secret pentru fetița lui Șerban Copoț, botez in secret pentru fetița lui In toamna anului trecut, pe data de 18 noiembrie, Șerban Copoț a devenit pentru a treia oara tatic. Avea deja doi baieți, iar de data aceasta soția lui i-a daruit o fetița. Intrucat evenimentele au fost interzise in țara noastra pana de curand, in contextul pandemiei, cei doi au fost nevoiți sa amane botezul micuței. Restricțiile s-au relaxat incepand cu 1 iunie in Romania, astfel ca Șerban Copoț și Roxana au putut in sfarșit sa iși creștineze fiica. Botezul s-a desfașurat chiar weekend-ul trecut. A fost un eveniment privat, organizat in secret.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

