Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea Junior se pregatește sa devina tata, insa gesturile de gentleman se pare ca nu il mai urmaresc la orice pas. Fiul fostului ministru de Interne a fost surprins de paparazzi Spynews.ro pe picior greșit, din nou, iar gestul pe care l-a facut fața de soția lui insarcinata a uimit pe toata…

- Fiica lui Gica Popescu, surprinsa de paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, cu ”capul in nori”, pe strazile Capitalei. Din graba de a-și rezolva cat mai repede problemele, Maria a dat cu bata-n balta! Unde a mers tanara și ce s-a intamplat, de fapt, cu ea?

- Adrian Alexandrov este un tip rafinat, manierat, care știe ca atunci cand iese in public trebuie sa fie un domn in adevaratul sens al cuvantului. Insa, atunci cand crede ca nu il vede nimeni, soțul Elenei Udrea uita de tot ce a invațat in cei 7 ani de acasa și se apuca de facut...biluțe.

- Victor Ponta este o prezența destul de discreta in inima orașului, insa și atunci cand acesta iși face apariția, nu ai cum sa nu il observi. O prezența distinsa, fostul premier nu doar ca a dat dovada ce tata grijuliu este el, dar a lasat de ințeles ca nu conteaza ce statut ai, cata vreme știi sa iți…

- Ioan Andone știe cand e rost de bogație, astfel ca nu ii pasa daca incurca chiar și circulația pentru a-și atinge obiectivul. Cel puțin, acest lucru au observat paparazzi SpyNews.ro atunci cand l-au vazut pe celebrul antrenor intr-un cartier de lux de langa Capitala in vederea unei investiții cel puțin…

- Daca nici Adi Popa nu știe ca prietenul la nevoie se cunoaște, atunci fara indoiala nimeni nu mai știe. Fotablistul, surprins in timp ce incalca legea de dragul unor discuții cu un prieten, chiar pe strazile Capitalei! Imaginile surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…

- Alexandru Ciucu a oferit primele declarații, dupa ce a fost surprins de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in compania unei blondine misterioase. Creatorul de moda, mai sincer ca niciodata, a demontat zvonurile conform carora ar divorța de Alina Sorescu. Ce…