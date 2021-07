Stiri pe aceeasi tema

- „A Quiet Place Part II”, thriller post-apocaliptic semnat de John Krasinski, a inregistrat cel mai bun debut din pandemie, cu incasari de aproximativ 48 de milioane de dolari, la nivel nord-american, pe parcursul weekend-ului, potrivit news.ro. Lansarea filmului in cinematografe a depasit…

- Daniel Dines este unul dintre romanii care au cunoscut succesul și in afara granițelor. In 2001 a plecat in SUA pentru a lucra la Microsoft Corp., insa la cațiva ani dupa se intorcea in țara și punea bazele uneia dintre cele mai succes afaceri ale lumii, scrie Bloomberg.

- FintechOS, furnizor global de tehnologie pentru banci și asiguratori, a ridicat o runda de investiții de tip Serie B de 60 milioane de dolari continuand astfel dezvoltarea și devenind totodata o ”ținta sigura” pentru investitorii de talie mondiala,...

- Bitcoin, cea mai valoroasa criptomoneda din lume, a scazut, duminica, cu pana la 14%, la 51.541 de dolari pe unitate, anuland cea mai mare parte a cresterilor din ultima saptamana, transmite Reuters. In timpul tranzactiilor, bitcoin a mai recuperat din pierderi, fiind cotata in declin cu 10%,…

- „Iar bucuria izvoraște numai din dragoste jertfelnica!”, scrie parintele Damaschin intr-o postare in care mulțumește sutelor de oameni care contribuie zi de zi la indeplinirea celui mai mare vis. Cel de a-i ajuta pe cei nevoiași. Veronica, mama a cinci copii, a pierdut in urma cu ceva timp lupta cu…

- Barcelona a fost numita cea mai valoroasa echipa de fotbal din lume intr-un top intocmit de Forbes. Real Madrid, locul 1 in ierarhia din 2016, se afla pe poziția secunda. Pentru prima data de cand Forbest intocmește topul celor mai valoroase echipe de fotbal din lume, Barcelona ocupa prima poziție.…

- NASA are unul dintre cele mai ambițioase proiecte. E vorba de un telescop care va cerceta Universul mai aprofundat ca niciodata. Și costul proiectului ajunge la circa 10 miliarde de dolari, dar raspunsurile ar putea fi neprețuite, informeaza playtech.ro.

- Kevin David Lehmann, in varsta de 18 ani, are o avere de 3,3 miliarde de dolari dupa ce a moștenit acțiuni in lanțul de farmacii germane Dm-drogerie Markt de la tatal sau, Guenther Lehmann, potrivit listei anuale a revistei Forbes, scrie BusinessInsider.Dm-drogerie Markt, sursa averii familiei Lehmann,…