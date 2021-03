Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a fost invinsa de formatia de liga secunda Csikszereda cu scorul de 3-2, miercuri, intr-un meci amical, potrivit paginii de Facebook a clubului din Liga I de fotbal, noteaza Agerpres. Golurile echipei antrenate de Leo Grozavu au fost reusite de elvetianul Simone Rapp si…

- FK Miercurea a invins, sambata, pe teren propriu, cu 2-0, pe CSM Reșița, intr-un meci din cea de-a 16-a etapa a Ligii secunde de fotbal, prima din acest an și penultima din turul sezonului regulat. Golurile au fost marcate de Marvin Schieb, in minutul 2 și Kelemen David, in minutul 31. Etapa a inceput,…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, nu a reușit decat o remiza, scor 0-0, in partida susținuta in Gruia, impotriva echipei FC Voluntari. Ardelenii au avut și o faza litigioasa semnalata, in care a solicitat gol. A fost o centrare de pe stanga, batuta in careu de Deac, iar Vinicius a reluat cu capul, insa…

- Miercuri, 27 ianuarie, s-au disputat trei meciuri contand pentru etapa a 19-a a Ligii I de fotbal: Academica Clinceni – FC Botoșani 2-1 CSM Politehnica Iasi – UTA Arad 1-2 și Dinamo București – Gaz Metan Mediaș 2-1. Jocul din „Copou" curgea lin spre un final fericit pentru gazde, care conduceau cu 1-0…

- Dinamo București și Chindia Targoviște sunt adversare, sambata, de la ora 20.00, in primul meci din cea de-a 17-a etapa a Ligii I de fotbal, a doua din returul sezonului regulat. Runda va continua, duminica, 18 ianuarie, cu alte trei jocuri: FC Argeș-Gaz Metan Mediaș (ora 14.30) Sepsi Sf.Gheorghe-CFR…

- Formația covasneana s-a impus, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 99-43, in fața echipei Phoenix Constanța, intr-un meci din Liga Naționala de baschet feminin. Este cea de-a 7-a victorie consecutiva pentru Sepsi Sf.Gheorghe, care conduce in clasament cu 14 puncte. Șapte victorii a acumulat…

- Formația covasneana s-a impus, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fața nou-promovatei UTA Arad, intr-un meci din cea de-a 14-a etapa a Ligii I de fotbal. Golurile au fost marcate de slovacul Pavol Safranko (min.32 și 81) și Catalin Golofca (min.85). In urma acestei victorii, Sepsi OSK…