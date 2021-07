Stiri pe aceeasi tema

- Leo Grozavu (53 de ani), antrenorul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, recunoaște intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor ca Zdenek Ondrasek a fost pe lista covasnenilor și il compara pe atacantul ceh cumpart de Gigi Becali cu Denis Alibec. Corespondența GSP din Kaprun (Austria) - Domnule Grozavu,…

- Marele Circ a poposit pentru a doua oara in acest sezon pe circuitul Red Bull Racing. De aceasta data pentru Marele Premiu de Formula 1 al Austriei, o etapa pe care Max Verstappen nu o va uita prea curand. Plecat primul din grila, olandezul a condus plutonul in virajul cu numarul unu. Ajuns pentru prima…

- Gruparea covasneana, aflata intr-un stagiu de pregatire in Austria, a anunțat transferul mijlocașului sloven Rajko Rep (foto-dreapta). Acesta, in varsta de 31 de ani, a jucat ultima oara la formația austriaca TSV Hartberg. De-a lungul timpului, noua achiziție a lui Sepsi a mai imbracat tricoul echipelor…

- Sepsi Sf. Gheorghe disputa un meci amical in compania lui FK Krasnodar, ocupanta locului 10 in ultimul sezon din Rusia. Partida se disputa in Austria, de la ora 18:00, liveTEXT cu VIDEO și FOTO pe GSP.ro. In primul amical al cantonamentului din Austria, Sepsi a invins-o pe SK Bischofshofen, formație…

- Prim-divizionara de fotbal Sepsi OSK Sf.Gheorghe a anunțat transferul a doi jucatori in vederea viitorului sezon competițional. Gruparea covasneana a ajuns la un acord cu atacantul bulgar Tsvetelin Chunchukov (foto) și cu portarul Razvan Began. Primul, in varsta de 26 de ani, a evoluat sezonul trecut…

- Formația covasneana s-a impus, joi seara, pe teren propriu, cu 1-0, in fața echipei FC Botoșani, in ultimul meci din faza play-off a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de slovacul Pavol Safranko, in minutul 90. Sepsi OSK s-a clasat pe cea de-a patra poziție actuala stagiune a Ligii…

- Dupa victoriile cu Zalau și cu Rapid, din primele doua zile ale turneului de la Bistrița, fetele de la CS Minaur s-au impus și in fața echipei CSM Slatina, in etapa a 18-a din Liga Florilor MOL. A fost 33-29 (15-14), intr-un meci in care Costica Buceschi a rulat tot lotul inscris pe raportul de […]…

- Formația covasneana s-a impus, miercuri, pe teren propriu, cu corul de 1-0, in fața echipei Academica Clinceni, in primul meci din cea de-a patra etapa a play-off-ului Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de francezul Bryan Nouvier, in minutul 38. Este a doua victorie consecutiva…