Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi Sfantu Gheorghe a pierdut in timpul regulamentar, 0-2, la Olimpija Ljubljana, dar s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League, dupa ce s-a impus la penalty-uri 4-2. Cristiano Bergodi (57 de ani), antrenorul covasnenilor, a oferit primele reacții dupa calificare. In turul 3, Sepsi o…

- Cine ar fi zis ca, dintre toate formatiile romanesti, tocmai Sepsi Sfantu Gheorghe, invingatoare categoric in turul cu Olimpija Ljubljana (Slovenia), scor 3-1, va „tremura“ cel mai tare pentru calificarea in turul III preliminar al Conference League? Doar ca fotbalul e frumos tocmai pentru ca e imprevizibil.

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe s-a calificat in turul trei preliminar al Conference League, dupa ce a trecut la loviturile de departajare, scor 4-2, de Olimpija Ljubljana. Dupa 3-1 in Romania, covasnenii au pierdut cu 2-0 in Slovenia.

- Olimpija Ljubljana - Sepsi Sf. Gheorghe, manșa decisiva a turului II preliminar din Conference League, se joaca astazi, de la ora 20:00, televizata pe TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. In tur, reprezentanta Romaniei s-a impus cu 3-1. Daca trece de Olimpija Ljubljana, Sepsi va evolua cu caștigatoarea duelului Rijeka (Croația)…

- Bogdan Mitrea (34 de ani), capitanul lui Sepsi, a vorbit despre victoria covasnenilor cu Olimpija Ljubljana, scor 3-1, in turul doi din Conference League. Fundașul central s-a declarat mulțumit de rezultat, dar considera ca Sepsi putea marca de mai multe ori. VIDEO. Mitrea: „Puteam sa marcam mai mult”…

- Italianul Marco Rossi (57 de ani), selecționerul Ungariei, va fi suporter de lux la meciul dintre Sepsi și Olimpija Ljubljana (Slovenia, locul 3 sezonul trecut), in turul 2 preliminar al Conference League. Meciul e live pe canalul de YouTube al celor de la SepsiReturul de la Ljubljana este programat…

- Fotbaliștii de la CFR Cluj, FCSB, CS Universitatea Craiova și Sepsi Sfantu Gheorghe joaca joi prima manșa din turul 2 preliminar al Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- La sediul UEFA de la Nyon, luni, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din turul III preliminar al competiției UEFA Conference League la fotbal. Sepsi OSK Sf.Gheorghe, daca va trece in turul secund de formația slovena Olimpja Ljubljana, va juca impotriva invingatoarei dintre HNK Rijeka (Croația)…