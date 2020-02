Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi s-a impus, duminica, pe teren propriu, in fața lui Poli Iași, cu scorul de 1-0, dupa un gol marcat de Pavol Safranko.Safranko a reușit sa marcheze pentru 1-0, in minutul 85, dupa ce portarul Iașiului, Tarnovanu, a respins mingea in fața porții, iar atacantul lui Sepsi a profitat trimițand…

- Sepsi Sf. Gheorghe și Politehnica Iași se intalnesc astazi, de la ora 14:30, in etapa cu numarul 24 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Programul etapei #24 din Liga 1 Clasamentul actualizat din Liga 1 liveTEXT…

- Chindia se deplaseaza la Sf. Gheorghe, pentru meciul cu Sepsi. Partida e azi, de la 16:45, liveTEXT pe GSP.ro, televizata de TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #22 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 liveTEXT de la 16:45 » SEPSI - CHINDIA…

- Sepsi și Academica Clinceni se dueleaza azi, de la ora 18:00, in prima partida a zilei din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. Vezi AICI programul + rezultatele rundei #20 din Liga 1 Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 18:00…

- Sepsi Sf. Gheorghe s-a impus, sambata, in fața Universitații Craiova, cu scorul de 1-0, in etapa 18 din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Pavol Safranko a deschis scorul, pentru Sepsi Sf. Gheorghe, in minutul 8. Safranko a marcat dupa ce a ramas singur cu portarul Popescu, invingandu-l. Citeste…

- Sepsi și Craiova se intalnesc astazi, de la ora 17:30, in etapa #18 din Liga 1. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat liveTEXT de la 17:30 » SEPSI - CRAIOVA Vezi…

- Viitorul s-a impus prin golurile marcate de Ghita '4, Munteanu '52, Rivaldinho '79 si Matei '86p, in timp ce pentru Sepsi a inscris Safranko '27. Echipa ardeleana a evoluat cu doi jucatori mai putin inca din minutul 36. Viitorul: Cabuz - Mladen, Artean, Ghita, de Nooijer (Filip '68) - Iacob…