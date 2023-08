Sepsi – Aktobe 1-1. Calificarea în play-off-ul Conference League se decide în retur Sepsi a terminat la egalitate meciul disputat joi seara pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa kazaha Aktobe, in prima mansa a turului al treilea preliminar din Conference League. Oaspetii au deschis scorul, in minutul 65, prin Elder Santana cu o lovitura de cap. Gazdele au replicat prin lovitura de cap a lui Safranko, din minutul 70, iar Alimi l-a pus la incercare pe portarul advers in minutul 80. Sepsi a restabilit egalitatea in minutul 89. Nou-intratul Roland Varga a marcat cu un șut din marginea careului. Returul „dublei” cu FC Aktobe va avea loc o saptamana mai tarziu, joi, 17 august, in Kazakhstan.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

