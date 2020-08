Stiri pe aceeasi tema

- Emil Gabriel Jula, sau pentru suporterii din peluze Gabi Jula, a fost condus pe ultimul drum de ultrașii peluzei ”Sepcile Roșii”. Gabriel Jula a decedat la doar 40 de ani, in data de 22 august, in Germania, in urma unui stop cardio respirator. Nascut la Cluj-Napoca, pe 3 ianuarie 1980, Gabriel Jula…

- Alte 350 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import dintre care 3 din Romania și cate un caz din Germania, Turcia și Ucraina.

- Fondatorul si regizorul teatrului "De pe strada Trandafirilor" Iurie Harmelin a fost condus astazi pe ultimul drum. Zeci de prieteni, apropiati și simpli admiratori au venit sa-si ia ramas bun.

- Ultimul weekend din iunie se joaca la Superbet in mare stil. Ne luam la revedere de la un campionat de top, aflam daca in unele ligi se mai prelungește suspansul sau favoritele ucid lupta la titlu, dar și cine trage la promovare in eșaloanele secunde din vestul Europei. ...

- Preotul de 69 de ani din Comrat, care a murit din cauza noului coronavirus, a fost condus pe ultimul drum. La inmormantare au venit zeci de oameni, insa nu toți cei prezenți au pastrat distanta sociala și au purtat maști de protecție.

- Afro-americanul George Floyd - devenit simbol al victimelor rasismului si violentelor politienesti in SUA - este inhumat marti in Houston, statul american Texas, transmite AFP, potrivit Agerpres.Sicriul acestui afro-american de 46 de ani, ucis de un politist alb in urma cu 15 zile la Minneapolis…

- RESITA – O premiera va avea loc vara aceasta, forul anuntand ca anul universitar 2020/2021 debuteaza online la Reșița, cu admiterea 2020 exclusiv online! Ca urmare a aprobarii cifrelor de școlarizare pentru invațamantul superior de catre Ministerul Educației Naționale, admiterea la Universitatea „Eftimie…

- Sute de elevi si profesori, dar si rude sau prieteni se afla la aceasta ora la biseria din Stolojani, acolo unde se afla corpul neinsufletit al lui Florin Buzatu. Fostul profesor de religie, care a murit joi intr-un accident de circulatie, la varsta...