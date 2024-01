Separatiştii transnistreni acuză Chişinăul că intenţionează să folosească soldaţi ucraineni pentru a planifica atacuri Enclava separatista a Transnistriei acuza autoritațile de la Chișinau ca intenționeaza sa utilizeze soldați ucraineni in scopul planificarii și executarii atacurilor asupra instituțiilor și liderilor din regiunea separatista. Vineri, guvernul transnistrean pro-rus a emis aceste acuzații, susținand ca peste 60 de militari, majoritatea cu experiența in conflictul din Ucraina, sunt antrenați de specialiști straini in vederea desfașurarii de atacuri teroriste. Ministerul Securitații de Stat din Transnistria a facut o declarație oficiala, afirmand ca acești militari sunt pregatiți sa atace infrastructura,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

