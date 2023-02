Sentimente de iarnă Zapada pe pamant. In fine, avem iarna cum trebuie, mi-am zis. Dar acum s-a dus dracului surgun si iarna cu zapada. Traim ca papuiasii - fara zapada! Si-mi amintesc de niste versuri din copilarie: A venit iarna draguta/ Eu ma trag cu saniuta. Ora 7.30. Aud pe mama sforaind in camera ei. Nu doarme noaptea si spre dimineata adoarme. O aud sforaind - e bine. Dar acuitatea mea auditiva vad ca se pastreaza. Uraaa! De la o vreme ma tem ca nu o s-o mai aud: are 94 de ani. Si imi amintesc de socru-meu cand l-am vazut ultima data. „Ia uite, Radule!" mi-a zis. Nimic altceva. Voia sa-mi spuna: „Ce-am fost… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

