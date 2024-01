Stiri pe aceeasi tema

- Lora susține ca nu a visat-o niciodata pe mama ei de cand a murit. Vedeta a avut o relație foarte frumoasa cu femeia care i-a dat viața și mereu s-au ințeles din priviri. Ce a marturisit cunoscuta cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Mirela Vaida revine pe micul ecran, in direct la Antena Stars. Dupa o binemeritata vacanța de iarna, prezentatoarea a anunțat cand incepe noul sezon al emisiunii „Acces Direct”, pe care o modereaza alaturi de Adrian Velea. Un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, care acum e difuzata pe Antena Stars,…

- Alina Sorescu a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa decizia magistraților. Vedeta a dezvaluit cum vor arata sarbatorile de iarna din acest an pentru ea. Iata unde iși vor petrece vacanța cele doua fetițe pe care Alina Sorescu și Alexandru…

- Amalia Nastase a renunțat la diete! In exclusvitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, vedeta a marturisit de ce a ales sa nu mai țina diete. Iata ce declarații a facut fosta soție a lui Ilie Nastase!

- Iulia Albu s-a infuriat tare atunci cand și-a vazut prețioasele camași patate de vopsea, de un grup de școlari care pictau, in ediția de seara trecuta de la America Express. Momentul se pare ca nu a fost deloc lipsit de reacții. Iata ce declarații a facut Iulia Albu, in urma cu puțin timp, in cadrul…

- Denisa Nechifor a avut parte de o escapada la Paris alaturi de fiica ei, Rania. Iata ce declarații a facut vedeta, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre plecarea alaturi de fiica ei!

- Nicoleta Dragne se confrunta cu probleme dupa ce a anunțat pe rețelele de socializare ca și-a pierdut cainele. Vedeta susține ca este sunata și harțuita. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Cristina Cioran a reacționat dupa ce Alex Dobrescu, tatal fetiței sale, a insistat cu casatoria. Cei doi nu mai formeaza un cuplu de un an de zile, insa el, pentru Cancan, a recunoscut cat de mult o iubește pe vedeta, pe care a cerut-o in repetate randuri in casatorie. In noiembrie 2022, Cristina Cioran…