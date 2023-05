Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol au nunta astazi, cei doi casatorindu-se atat civil, cat și la biserica dupa șapte ani de relație. Cați bani ar putea da invitații la nunta dintre Smiley și Gina Pistol. Suma uriașa pe care o vor strange cei doi miri de la marele eveniment. Smiley ar putea strange o avere de […]…

- Smiley, primele detalii legate de nunta cu Gina Pistol, care va avea loc sambata, 27 mai. Mult indragitul cantareț a vorbit deschis despre planurile sale cu privire la marele eveniment. Josephine, fetița cuplului, va fi prezenta la ceremonie și, potrivit marturisirilor artistului, nu va sta niciun moment…

- Sorana Darclee a mers la astrolog ca sa afle de legatura pe care o are cu iubitul ei. Artista este mai indragostita ca niciodata. Cantareața a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre nunta, dar și despre povestea de dragoste pe care…

- Sensy traiește momente de vis, dupa ce a aflat ca va deveni mama. Influencerul a visat toata viața ei la acest moment, mai ales dupa ce și-a cunoscut iubirea vieții ei. Cei doi radiaza de fericire dupa ce iși vad marele vis aproape implinit. La o saptamana de la anunț, Sensy a avut prima apriție publica.

- Sensy se va casatori peste doua luni, la Tulcea cu iubirea vieții sale. Aceasta a pregatit totul pentru eveniment, insa, rochia de mireasa nu este gata. Influencerița este atenta la mai multe superstiții, pe care le respecta in totalitate.

- Sensy se pregatește de cel mai important moment din viața unei femei. Influencerul va deveni curand mireasa și se gandește cu emoție la cununia religioasa. Mai mult, se pare ca rochia este pregatita și nerabdatoare sa o imbrace.