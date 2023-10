Stiri pe aceeasi tema

- Strada Nasaudului va fi inchisa tot weekendul, fiind planificata turnarea stratului de uzura pe intreg tronsonul. Strada Nasaudului va fi inchisa incepand de vineri, 20 octombrie ora 07:30 pana duminica 22 octombrie ora 22:00. Circulația va fi inchisa inclusiv din strazile adiacente, intre sensul giratoriu…

- Sensul giratoriu de la intersecția strazilor Kiev-Alecu Russo-Bogdan Voievod ar putea fi eliminat. Primaria a realizat un studiu in acest sens, dar o decizie finala inca nu a fost luata. Declarații in acest sens au fost facute de șeful Direcției Municipale Mobilitate Urbana, Vitalie Mihalache, in cadrul…

- Ciobanii care trec cu turmele de oi prin zona centrala a stațiunii in timpul zilei risca sa fie sancționați, atrage atenția Poliția Locala Sangeorz-Bai. Ce spune primarul Catalin Bota: „Odata cu venirea toamnei, atragem atenția crescatorilor de ovine, conform H. C. L. /2017 (Hotarare de Consiliu Local),…

- PSD Bistrița a criticat absența primarului Ioan Turc de la ședința de Consiliu Local. Consilierii PSD ar fi vrut ca edilul sa explice cheltuielile prea mari pentru Linia Verde. „Ce convenabil ! In ședința in care cheltuielile neeligibile pentru Linia Verde s-au marit de 12 ori fața de valoarea inițiala…

- Școala creștina „Logos” va avea o „sora” in zona Subcetate, iar pentru asta cere derogare de la Planul Urbanistic General printr-un Plan Urbanistic Zonal. Este vorba despre un centru educațional, care este pus pe picioare de Fundația Peniel, administrata de fratele directorului școlii creștine Logos.…

- Doua autoturisme au fost implicate astazi intr un accident rutier pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. in sensul giratoriu de la Anda. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident. Din cauza accidentului traficul a fost ingreunat in zona. ...

- Sensul modernizat de la Poliție a facut prima victima. Un șofer nu a realizat ca benzile se ingusteaza la intrarea in sens și a lovit bordura cu roata. Aceasta i-a sarit de la loc, iar traficul e blocat. Acum cinci zile s-a redeschis circulația pe tronsonul strazii Garii, cuprins intre intersecțiile…

- 7 pompieri din cadrul Detașamentului Satu Mare au intervenit in aceasta dimineața, in jurul orei 07:00 cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD B2 la un eveniment rutier care a avut loc pe raza localitații Satu Mare, la sensul giratoriu de pe strada Rodnei. Conducatorul…