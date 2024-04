Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Drumuri Agricole in Comuna Caianu Mic, Județul Bistrița-Nasaud” a fost aprobat la finanțare, a anunțat primarul Paul Știr. Valoarea proiectului este de 1 mil euro, iar finanțarea va fi asigurata de Uniunea Europeana prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale! „Astfel, prin acest…

- Valoarea unuia dintre cele mai importante proiecte derulate in municipiul Bistrița, Linia Verde, pare sa creasca precum Fat Frumos. Pe ultima suta de metri, valoarea contractului ajunge la 95,3 milioane de lei cu TVA, cu 24 milioane de lei mai mult decat suma inițiala. Ultima creștere este in valoare…

- In conferința de presa de luni, 26 februarie, primarul Mircia Gutau a destructurat toata zvonistica din jurul „demolarii” Gradiniței Ostroveni 3. “Ca urmare a modificarilor legislative din domeniu aparute in ultimii ani, cladirea nu mai poate fi avizata in continuare din punct de vedere al siguranței…

- Partidul „patriotilor” AUR, filiala Timis, anunta ca multi alesi PNL si PSD se vor alatura AUR, pentru c s-au saturat de… baronii lor! „Uitați-va la administrația timișoreana, uitați-va la administrația județeana, care nu au mari realizari. In urma unor discuții cu presa avute ieri și mi s-a spus ca…

- Locuitorii din cartierul Girocului, in zona strazii Martir Ioan Stanciu, vor beneficia de o parcare moderna cu 80-90 de locuri, spații verzi și arbori, platforma pentru pubele și adapost pentru biciclete. Noua parcare va fi construita in locul unui teren dezafectat care aparține municipiului Timișoara.…

- In data de 31 ianuarie, in cadrul Sedintei de Consiliu Local a Municipiului Tulcea, a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal PUZ "Regenerare urbana zona Casa de cultura a sindicatelor, Gradina de vara, Parcul personalitatilor". Pentru realizarea proiectului aferent, se cauta o sursa de finantare din fonduri…

- Haosul pare sa domneasca in Parcul Industrial al Primariei Bistrița, care nu este iluminat, iar accesul este permis tuturor. Așa se face ca au ajuns sa se organizeze in parcarea parcului curse ilegale de mașini, in timpul carora unele autoturisme parcate acolo au fost avariate. De asemenea, rezidenții…

- Consilierii locali PNL Sector 1 Dan Podaru si Adrian Oianu și-au anunțat demisia de onoare din Consiliul Local si din pozitia de membri ai Partidului National Liberal. Cei doi au anunțat și lansarea unei noi platforme politice locale, adaptate la nevoile reale ale sectorului.