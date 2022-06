Stiri pe aceeasi tema

- *** Prestez lucrari de constructii de la A la Z: renovari, case pe structura de lemn, cabane. Telefon 0721 402461. *** Vino in echipa noastra! In curand deschidem un magazin LA DOI PAȘI in JIBOU. Cautam: Șef de Magazin, Operator date, Casier/Lucrator Comercial. Așteptam CV-ul tau la adresa [email protected]…

- Dupa cei aproape opt ani de regim iohannist, Romania e cam asa: sistemul de sanatate e la fel de nereformat, au crescut doar salariile si numarul tragediilor, sistemul de educatie e chiar mai prost decat cel pe care l-a mostenit, desi e chiar specialitatea si marota lui electorala, justitia e o gluma…

- *** SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATORULUI POST in zilele de 10.06.2022 și 15.06.2022: un post de asistent medical generalist pe durata determinata in cadrul Compartimentului Otorinolaringologie. Relații suplimentare se pot obține de la serviciul R.U.N.O.S.,…

- Mafta, micro-romanul lui Franz Karl Franchy publicat in limba germana la Berlin, in 1941, este o poveste tipica a inceputului de secol XX. Apar aici personaje simple care traiesc in satul din apropierea Bistriței, Cușma. De altfel, multe dintre episoadele surprinse in Mafta ilustreaza viața comunitații…

- Atacul cibernetic asupra site-ului MApN a fost „un atac simbolic”, care nu a afectat baze de date sau sistemul de comanda și control, spune ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Nu a fost decat un atac la site-ul nostru de prezentare, pentru transparența și relații publice, deci, la o platforma exterioara,…