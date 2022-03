Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice care gazduiesc cetațeni straini sau apatrizi aflați in situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiaza de decontarea cheltuielilor cu hrana in valoare de 20 de lei/zi/persoana gazduita. Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice pot depune…

- Conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica Bacau, la nivelul judetului, pana la data de 13.03.2022, au fost administrate 342.352 de doze de vaccin impotriva COVID-19. In perioada 13-14.03.2022 au fost vaccinate un numar total de 60 de persoane, din care 6 de persoane cu prima doza, 18…

- Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR) organizeaza Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala – ediția a VIII-a cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale a Asistentei Sociale. Evenimentul de anul acesta va avea loc in data de 15 martie 2022, la Ateneul Roman și va fi gazduit de…

- Pasionații de legumicultura sunt incurajați sa participe la un proiect de promovare a mancarii sanatoase, cultivand boabe de fasole in spațiile proprii – gradina, sera, camp, terasa sau chiar pe balcon. Participanții vor primi, gratuit, boabe de fasole, urmand sa monitorizeze evoluția plantei pana la…

- Astazi, o parte din ajutoarele umanitare colectate la Centrul de Afaceri și Expoziții (122 de pachete) au fost distribuite chiar pe peronul garii, cetațenilor refugiați care au trecut prin orașul nostru. Aceștia se aflau in cursa feroviara speciala, care i-a preluat de la granița țarii și ii transporta…

- Incep inscrierile pentru o noua runda de testare gratuita pentru prevenția, depistarea, diagnosticul și tratamentul precoce al cancerului de col uterin. Programul național ONCOPREV este derulat de catre Institutul Regional de Oncologie din Iași impreuna cu Fundația Enable cu sprijinul autoritaților…

- Municipalitatea face apel umanitar la toți bacauanii pentru a dona: * PRODUSE ALIMENTARE AMBALATE, NEPERISABILE * LENJERII DE PAT, PILOTE, PATURI, PERNE * CONSUMABILE * JUCARII De luni pana joi, intre orele 8:00 – 16:00 vor fi deschise urmatoarele centre: Direcția de asistenta sociala Bacau, str. Ștefan…

- Primarul Bacaului a anunțat ca, in cateva ore, vor exista in mai multe puncte din oraș și apa potabila, iar maine vor mai veni cateva tiruri cu apa potabila. Acestea se vor distribui de catre polițiștii locali și Direcția de Asistența Sociala catre persoanele care sunt in carantina, dar și celor care…