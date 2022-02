sendSMS.ro – “Cea mai bună platformă de mobile advertising din România” la European Enterprise Awards 2021 Platforma sendSMS.ro a fost premiata drept “cea mai buna platforma de mobile advertising din Romania” la European Enterprise Awards, ediția 2021. European Enterprise Awards recompenseaza afacerile care fac fața incertitudinii economice și care iși imbunatațesc continuu produsele și/sau serviciile pentru a atrage un public global, dintr-o varietate de industrii. Criteriile de selecție pentru premiere includ: inovația, realizarile din ultimele 12 luni, precum și reputația companiei și prezența companiei pe piața europeana. In ultimii 13 ani, sendSMS a jucat un rol esențial in succesul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

