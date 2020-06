Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a aprobat joi, in unanimitate, un text ce prevede sanctiuni automate impotriva responsabililor chinezi care incalca obligatiile internationale ale Chinei in favoarea autonomiei Hong Kong-ului, transmite AFP. Pentru a intra in vigoare, proiectul de lege mai trebuie aprobat de Camera…

- Senatul american a aprobat joi o lege care prevede sancțiuni împotriva indivizilor sau companiilor care sprijina eforturile Chinei de a reduce autonomia Hong Kong-ului, în timp ce guvernul de la Beijing implementeza o noua lege a securitații în regiune, relateaza Reuters. ”Actul…

- Euro a crescut la cel mai ridicat nivel de la jumatatea lunii martie, pe masura de investitorii sunt mai increzatori in perspectivele de redresare economica Euro a atins luni, pentru scurt timp, cel mai ridicat nivel de la jumatatea lunii martie, iar unele monede considerate plasamente mai riscante…

- Presedintele american, Donald Trump, a promis sa anunte pana la sfarsitul saptamanii masuri "foarte interesante" ca raspuns la controversatul proiect de lege al Chinei care incalca autonomia Hong Kongului, transmite AFP. Intrebat despre posibilitatea unor sanctiuni impotriva Beijingului, Donald Trump…

- Consilierul american pentru securitate nationala Robert O'Brien a avertizat ca Washingtonul va impune sanctiuni Hong Kong-ului si Chinei daca Beijingul impune o lege a securitatii nationale asupra acestui teritoriu, spunand ca aceasta va insemna o preluare a acestuia, relateaza dpa, citata de Agerpres."Este…

- China a avertizat joi ca va lua "masuri de retorsiune" în cazul în care Congresul SUA va adopta sanctiuni împotriva Beijingului pentru presupusa sa responsabilitate în epidemia de COVID-19, informeaza AFP. "Ne opunem în mod ferm acestor proiecte de…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca ca va impune noi tarife Beijingului, administratia sa lucrand la masuri de retorsiune legate de epidemie, transmite Reuters.