Senatul nu mai închide ochii. Se dorește sancționarea parlamentarilor scandalagii Senatul vrea sa ii sancționeze pe parlamentarii scandalagii. Din cauza scandalurilor care au avut loc, jandarmii ar putea fi prezenți la ședințele de plen. Dupa ce Camera Deputaților a decis sa schimbe din nou regulamentul pentru ședințele de plen, dar și pentru cele de plen reunit, acum și Senatul vrea sa faca același lucru. Decizia vine dupa ultimele scandaluri care au avut loc in Parlament și dupa ce au constatat ca toate sancțiunile introduse in ultima perioada nu au produs niciun efect. Cea mai importanta modificare a regulamentului este aceea ca buna desfașurare a ședințelor de plen și a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

