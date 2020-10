Senatul este luminat joi seara in turcoaz-blue pentru a marca Ziua Internationala de Constientizare a Dislexiei.



"Astazi, intre orele 20,00 si 24,00, Senatul Romaniei va fi luminat in turcoaz-blue pentru a marca Ziua Internationala de Constientizare a Dislexiei. Aceasta atrage atentia asupra problematicii acestei deficiente de invatare care poate afecta capacitatea de a citi a unei persoane. Dislexia reprezinta dificultatea de invatare caracterizata prin probleme de citire in ciuda unui nivel normal de inteligenta. Dislexia nu este o boala, iar aceste persoane nu trebuie etichetate,…