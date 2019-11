Senatul american va vota luni pentru numirea lui Adrian Zuckerman ca ambasador SUA in Romania Senatul american urmeaza sa voteze luni pentru numirea lui Adrian Zuckerman in functia de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, informeaza site-ul oficial al institutiei.



Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la Bucuresti.



Acesta a fost propus pentru functia de ambasador SUA la Bucuresti de catre presedintele american Donald Trump.



Zuckerman este un avocat in Baroul din New York din 1984 si este partener in cadrul firmei internationale de avocatura Seyfarth Shaw LLP.



