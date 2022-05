Stiri pe aceeasi tema

- Legea offshore a fost adoptata, miercuri, 11 mai, in plenul Senatului. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 256/2018 privind unele masuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de catre titularii de…

- Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 91 de voturi "pentru" si 13 "contra".Marti, Comisiile pentru buget-finante si pentru energie din Senat au dat raport comun de admitere asupra Legii offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra, cu 17 voturi "pentru" si doua "impotriva".In…

- Proiectul de modificare a Legii offshore, in dezbaterea plenului Senatului Foto: www.omvpetrom.com/ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Vazuta ca o speranța pentru asigurarea securitații energetice a țarii, proiectul de modificare a Legii offshore intra astazi în dezbaterea…

- Comisiile pentru buget-finante si pentru energie din Senat au dat astazi raport comun de admitere adupra Legii offshore privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagra. In cadrul sedintei, ministrul energiei, Virgil Popescu, a explicat ca, prin adoptarea modificarilor la Legea offshore, se vor…

- ”Proiectul cablului submarin pentru transportul energiei electrice, prin Marea Neagra, aprovizionarea cu gaze naturale si colaborarea in domeniul energiei verzi au fost principalele subiecte pe care le-am discutat in cadrul intalnirii bilaterale pe care am avut-o cu Parviz Shahbazov – ministrul Energiei…

- Legea offshore a fost depusa vineri, 15 aprilie, in Parlament, fiind semnata de liderii celor trei partide din coalitie, premierul Nicolae Ciuca, presedintele PSD Marcel Ciolacu, liderul UDMR Kelemen Hunor, precum si ministrul Energiei, Virgil Popescu si liderul minoritatilor, Varujan Vosganian.In…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat ca prin proiectul legii Offshore depus vineri la Parlament sunt aduse o serie de modificari la un act normativ aprobat in 2018 prin care sunt deblocate investitiile, astfel incat sa fie asigurata independenta energetica a tarii noastre si sa fie redusa…

- Modificarea Legii offshore a fost accelerata de coaliția guvernamentala Foto: facebook.com/cameradeputatilor Modificarea Legii offshore, care reglementeaza exploatarea gazelor naturale în Marea Neagra, a fost accelerata de coaliția guvernamentala, dupa ce forma finala a fost agreata pâna…