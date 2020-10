Senatorul Şerban Nicolae şi-a dat demisia din PSD Senatorul Serban Nicolae a declarat joi, pentru AGERPRES, ca si-a dat demisia din PSD. Acesta a scris miercuri pe Facebook ca joi va face "poate cel mai dureros anunt" privind activitatea sa publica. "Dar, in viata, o usa se inchide, o alta se deschide. (...) Crezul meu politic. Ce cred eu ca vor romanii care mi-au dat mandatul de senator al Romaniei: sa-mi dedic intreaga activitate publica Romaniei si poporului roman, sa apar dreptul romanilor la identitate, demnitate, un trai decent si in siguranta, sa combat abuzurile, nedreptatile si hotia. Asta am facut!", a spus acesta. Serban Nicolae nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

