Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Markedonov, colaborator științific superior la Centrul pentru Securitatea Euro-Atlantica al Institutului Relații Internaționale din Moscova, a realizat pentru Sputnik Moldova o analiza a vizitei lui Ion Chicu la Moscova.

- Navele ucrainene, capturate de Rusia in urma cu un an și eliberate marți, se afla in condiții precare și nu se pot mișca singure, a acuzat miercuri comandantul Forțelor Navele ale Ucrainei, Ihor Voroncenko, relateaza site-ul agenției Reuters, anunța MEDIAFAX.Rusia a confiscat in urma cu un…

- Marți, la centrul de presa Sputnik Moldova, primul adjunct al președintelui Comitetului Consiliului Federației pentru Afaceri Externe, Vladimir Djabarov, a analizat relațiile moldo-ruse la aceasta etapa.

- Alegerile locale generale si cele parlamentare noi in patru circumscriptii s-au desfasurat duminica in conditii bune si fara incalcari grave, au declarat liderii Blocului ACUM (PAS plus PPDA) premierul Maia Sandu si Andrei Nastase, candidat la functia de primar general al Chisinaului, intr-o conferinta…

- Ion Perju, consilierul președintelui Republicii Moldova in domeniul agroalimentar, a vorbit, in studioul ”Sputnik Moldova”, despre rezultatele celei de a doua ediții a Forumului Economic Moldo-Rus.

- Ion Perju, consilierul președintelui Republicii Moldova in domeniul agroalimentar, a vorbit, in studioul ”Sputnik Moldova”, despre rezultatele celei de a doua ediții a Forumului Economic Moldo-Rus.

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a anunțat ca miercuri in Senatul Romaniei s-a votat propunerea legislativa, privind modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 60/2009, care prevede masurile necesare implementarii in condiții optime a programului „Prima casa”. El…

- CHIȘINAU, 17 sept – Sputnik, Olga Pascaru. Moldova s-a pomenit in epicentrul „razboiului gazelor”, țara noastra depinde de vecini și, in primul rand, de tranzitul prin Ucraina. Ce ne așteapta pe noi in cazul in care Rusia și Ucraina nu vor ajunge la o ințelegere? Care este probabilitatea ca gazele…