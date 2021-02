Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul republican din Texas Ted Cruz a fost criticat aspru pentru ca a plecat cu familia in statiunea balneara mexicana Cancun, intr-un moment in care statul sau este afectat de un val de frig nemaiintalnit, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Cu doar cateva zile inainte, el ii avertiza pe texani sa-și…

- Ministerul Afacerilor Externe atentioneaza cetatenii romani ca autoritatile mexicane au intensificat controalele la punctele de frontiera si, in contextul multiplelor situatii semnalate recent cu privire la accesul cetatenilor romani in acest stat in scop de turism, MAE face apel la cetatenii romani…

- Ministerul de Externe a emis o avertizare de calatorie pentru Mexic, in care face un apel la romani sa ia in considerare amanarea sau evitarea calatoriilor in aceasta țara. Avertizarea vine dupa ce multor cetațeni romani li s-a refuzat intrarea in țara, iar circa 100 dintre ei sunt in continuare blocați…

- Senatul Statelor Unite a respins marti un demers republican pentru a opri procedura de punere sub acuzare a fostului presedinte Donald Trump pentru "incitare la insurectie" in cadrul unui discurs sustinut in fata simpatizantilor sai la 6 ianuarie, inainte de asaltul asupra Capitoliului, relateaza…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a provocat multimea care a atacat Capitoliul pe 6 ianuarie, afirma senatorul Mitch McConnell, liderului grupului republican din Senatul Statelor Unite. "Ultima data...

- Asta este realitatea dramatica si putem doar sa presupunem care vor fi consecintele miscarilor care urmeaza, cele dictate de logica supravietuirii diverselor sisteme politice din intreaga lume.

- Senatorul republican din Virginia Ben Chafin Jr. a murit la varsta de 60 de ani, din cauza complicațiilor asociate Covid-19, potrivit Mediafax. Ben Chafin Jr. a murit la varsta de 60 de ani, din cauza complicațiilor, dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Reprezentanții acestuia au…