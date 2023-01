Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comitetului pentru Afaceri Internaționale din Consiliul Federației, Andrei Klimov, a amenințat Republica Moldova cu ”repetarea scenariului ucrainean” și s-a intrebat retoric daca Maia Sandu vrea sa faca din Republica Moldova „o provincie a Romaniei, cea mai inapoiata țara din NATO”.Amenințarea…

- Moscova amenința din nou Chișinaul, iar ultimele declarații aparțin senatorului rus Andrei Klimov, 68 de ani, și vin ca reacție la poziția Maiei Sandu cu privire la o eventuala renunțare la neutralitate, relateaza portalul Deschide . Klimov a sugerat și ca președinta Republicii Moldova „vrea sa faca…

- Statele Unite ale Americii (SUA) ofera Republicii Moldova 30 de milioane de dolari pentru consolidarea sectorului energetic, a anuntat vineri presedinta republicii, Maia Sandu, pe Twitter, informeaza Radio Chisinau. Potrivit Maiei Sandu, banii sunt oferiti sub forma de sprijin din partea Agentiei Statelor…

- „Corectitudinea morala si istorica” este de partea Rusiei, a declarat sambata presedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de Anul Nou, in plin razboi in Ucraina si in plina criza cu Occidentul, relateaza AFP si Reuters. Potrivit lui Putin, anul 2022 a fost bogat „in evenimente cu adevarat decisive si…

- Ambasadorul Rusiei la Washington, Anatoli Antonov, a declarat joi ca actiunile SUA conduc la o escaladare cu „consecinte greu de prevazut”, o referire la sprijinul oferit miercuri presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in timpul vizitei sale in capitala americana, transmite EFE. „In pofida avertismentelor…

- Ambasadorul Federației Ruse la Chișinau, Oleg Vasnețov, a fost convocat, din nou, la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), in urma ofenselor reprezentantei oficiale a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, in adresa șefei statului Maia Sandu. Despre aceasta a anunțat ministrul…

- Uniunea Europeana va oferi Republicii Moldova 250 de milioane de euro pentru depasirea crizei energetice, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau alaturi presedinta republicii, Maia Sandu, informeaza MOLDPRES si Deschide.md.…

- Rusia consemneaza declaratiile antirusesti ale oficialitatilor din Republica Moldova si nu le va lasa fara reactie, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, la Moscova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata - in pagina sa electronica - de agentia de stat rusa…