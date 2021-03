Senatoarea Șoșoacă invită bucureștenii la un nou protest în Piața Victoriei Dupa ce a participat duminica noaptea la protestele impotriva restricțiilor impuse in București, din cauza pandemiei, senatoarea Diana Ivanovici Șoșoaca a lansat luni invitația la un nou protest. „Cu toții deseara in Piața Victoriei” este mesajul postat pe Facebook luni dimineața de fostul parlamentar AUR, in prezent senator independent. Aceasta a participat in noaptea de duminica spre luni la protestele impotriva restricțiilor impuse de autoritați, facand chiar o transmisie live, de aproape o ora, direct din mijlocul protestatarilor. „Cum sa nu fiu aici?! Bucureștiul s-a trezit, Bucureștiul este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

