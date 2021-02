Parteneriatul Strategic dintre Romania si Franta s-a numarat printre temele abordate joi in intalnirea dintre presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului, Titus Corlatean, si ambasadorul Republicii Franceze in Romania, Laurence Auer. "Discutiile au pus in evidenta calitatea deosebita a Parteneriatului Strategic dintre Romania si Franta, confirmata in ultimii ani de semnarea Foii de Parcurs actualizate a acestui Parteneriat (octombrie 2020), de Sezonul cultural si de patrimoniu Romania-Franta (decembrie 2018-iulie 2019), precum si de aniversarea in 2020 a 140 de ani de relatii diplomatice…