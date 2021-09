Senat: Ordonanţa referitoare la intervenţia în cazul atacurilor urşilor bruni, adoptată Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege prin care este aprobata ordonanta ce stabileste sistemul de monitorizare a interventiilor asupra ursilor, realizate gradual, prin alungare, tranchilizare, relocare ori extragere prin eutanasiere sau impuscare. Este vorba de OUG 81/2021 privind aprobarea metodelor de interventie imediata pentru prevenirea si combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor si bunurilor acestora in intravilanul localitatilor. Senatorii s-au exprimat, in plen, in favoarea ordonantei si a raportului comun de admitere intocmit de Comisiile reunite de aparare,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

