Senatul au aprobat proiectul legislativ privind ajutorul pentru repatrierea românilor morţi în străinătate Senatorii au adoptat un proiect legislativ privind suportarea de catre statul roman a cheltuielilor ocazionate de repatrierea cetatenilor romani decedati in strainatate. Se modifica și Legea 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate. Ajutorul, in limita a 5.000 de euro Proiectul, initiat de deputatul PSD Alfred Simonis, prevede ca statul roman va suporta cheltuielile de repatriere a cetatenilor romani decedati in strainatate, la solicitarea familiei, in limita a 5.000… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat un proiect legislativ privind suportarea de catre statul roman a cheltuielilor ocazionate de repatrierea cetatenilor romani decedati in strainatate. Se modifica și Legea 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, 14 aprilie, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege propus de Ministerul Justiției prin care costurile aducerii fugarilor in țara vor fi avute in vedere la stabilirea cheltuielilor judiciare și vor fi suportate de catre cei care s-au sustras condamnarii și au…

- Senatul american a aprobat cu o majoritate covarșitoare ajutorul pentru Ucraina și Israel, trimițandu-l pe masa lui Biden. Aprobarea pachetului de ajutor in valoare de 95,3 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan pune capat unor luni de incertitudine. Votul a reflectat un sprijin bipartizan…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat marti ca Statele Unite vor „incepe sa trimita arme si echipamente in Ucraina chiar din aceasta saptamana”, dupa ce Congresul a votat un ajutor mult asteptat pentru Kiev, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2023 care prevede modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor publice, in sensul modificarii art. 29 si art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, prin care locurile de munca…

- Lovitura majora petru industria jocurilor de noroc. Legea anti-pacanele a fost adoptata, marți, in plenul Camerei Deputaților. Astfel, in localitațile care au sub 15.000 de locuitori ar urma sa fie inchise toate salile de jocuri de noroc. Iata cate astfel de locații ar mai ramane deschise in București.…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a depus in Parlament un proiect de lege care prevede ca Guvernul Romaniei sa susțina financiar repatrierea romanilor care iși pierd viața in strainatate. In cazul in care familiile solicita acest sprijin, cheltuialile ar urma sa fie suportate…

- Președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a depus un proiect de lege in Parlament privind repatrierea romanilor decedați in strainatate. Potrivit textului actului normativ, costurile vor fi suportate de catre statul roman. In expunerea de motive, inițiatorul legii precizeaza ca „una dintre problemele…