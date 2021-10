Plenul Senatului dezbate, miercuri, propunerea de lege PNL-UDMR care prevede ca personalul unor unitati publice si private sa fie obligat sa prezinte la locul de munca certificatul digital COVID-19. Comisiile reunite juridica si de sanatate din Senat au dat marti seara un raport de admitere cu amendamente, parlamentarii AUR facand scandal in timpul dezbaterilor. Forul decizional este Camera Deputatilor. Ce prevede proiectul de lege Potrivit amendamentelor adoptate marti seara in comisia juridica, in interesul protejarii sanatatii publice si in scopul exclusiv al combaterii raspandirii epidemiei…