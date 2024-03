Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a zdrobit-o pe FCSB, scor 4-0, in ultima runda a sezonului regulat din Superliga. Dupa meci, elevii lui Elias Charalambous au mers in fața galeriei. Vlad Chiricheș a fost cel care a facut pace. FCSB a fost susținuta de peste 9.000 de suporteri pe Arena Naționala. Ultrașii s-au ridicat la nivelul…

- Oaspeți-surpriza pe Arena Naționala, week-end-ul trecut, la derby-ul bucureștean Dinamo - Rapid 1-2. Cațiva suporteri de-ai lui Southampton au urmarit meciul alaturi de o facțiune a „cainilor”. Diviziați prin toate punctele cardinale ale stadioanelor pe care joaca favoriții, suporterii dinamoviști leaga…

- Cu o zi inainte de derby-ul cu Rapid, de sambata, Dinamo a vandut 7000 de bilete. Alți 2600 de dinamoviști au abonament și pot veni la meciul de pe Arena Naționala, din cadrul etapei #23 din Superliga. Dinamo - Rapid are loc sambata, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange…

- Dinamo se pregatește de derby-ul cu Rapid. Partida va avea loc sambata, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. „Cainii” traverseaza un moment extrem de complicat in Superliga. Trupa lui Zeljko Kopic este pe locul 15, cu 16 puncte acumulate dupa 22 de etape. De cealalta parte, giuleștenii…

- Gabi Balint (61 de ani), legenda Stelei, crede ca meciul Dinamo - Rapid va fi unul echilibrat. Dinamo - Rapid are loc pe Arena Naționala, sambata de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Chiar daca in meciul tur Rapid s-a impus fara drept…

- Rapid a avut parte de oaspeți neașteptați la amicalul cu Westerlo, ultimul desfașurat in cantonamentul din Antalya. Giuleștenii au fost „spionați” de intreg staff-ul rivalei FCSB. GSP are 4 reporteri in Antalya: Eduard Apostol, Remus Dinu, Cristian Preda și Ionuț Iordache sunt prezenți pe toata durata…

- Mihai Stoica (58 de ani), managerul general de la FCSB, a declarat ca fundașul stanga Costin Amzar (20 de ani) este singurul fotbalist de la Dinamo care este pe placul sau. Dinamo a fost invinsa de Universitatea Cluj, scor 0-1, și a ajuns la 5 infrangeri consecutive fara victorie in SuperLiga. Costin…