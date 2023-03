Dorian Popa se numara printre cei mai de succes artiști din țara, iar semnatura lui a fost scoasa la vanzare pe internet. Suma pe care trebuie sa o platești pentru a intra in posesia ei este de 500 de lei. Cantarețul a avut o reacție de bucurie in momentul in care a vazut, laudand inițiativa tanarului pentru a face venituri in plus.