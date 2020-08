Stiri pe aceeasi tema

- "Mai multe tari se confrunta acum cu noi focare dupa o lunga perioada cu transmisie redusa. Aceste tari sunt un exemplu de precautie pentru tarile care acum inregistreaza o descrestere a cazurilor. Progresul nu inseamna victorie. Cei mai multi oameni sunt susceptibili cu privire la virus. In acest…

- Papa Francisc a avertizat miercuri asupra "patologiilor sociale" care ameninta omenirea in timpul actualei pandemii de coronavirus, precum "individualismul", si a atras atentia ca fara colaborare si ajutorarea celor nevoiasi "nu vom putea vindeca lumea", relateaza EFE, potrivit Agerpres."Pandemia…

- O polițista sub acoperire a avut parte de șocul vieții ei, dupa ce, in urma unei operațiuni de destructurare a unui grup infracțional, a fost amenințata atat ea, cat și familia ei. Cei care au desconspirat-o au fost chiar proprii șefi din Poliție.

- Votul fanilor l-a transformat pe Paul Pogba (27 de ani) intr-unul din cei mai buni mijlocași din FIFA 20. Pogba a fost preferatul gamerilor in Summer Heat, iar mijlocașul lui United a primit un upgrade spectaculos. Cardul lui a ajuns la 95, iar atributele sale sunt excelente. Nu este potrivit pentru…

- Lora si iubitul ei sunt in culmea fericirii ca, in sfarsit, pot sa zboare inapoi, catre casa, dupa ce aproape jumatate de an, au locuit pe meleagurile asiatice. "Inca nu-mi vine sa cred ca maine, dupa 5 luni, zburam spre casa. Doamne ce experiența! #amazing #bali #islandofgods", a scris Lora pe retelele…

- Povestea ilustrata realizata de o artista din Cluj, cu scopul de a explica pe intelesul copiilor pandemia de COVID-19, a ajuns sa fie cunoscuta in toate colturile lumii, in peste 50 de tari, si a fost material didactic in Romania, Germania, Spania, Austria si Anglia. Autoarea, Roxana Oroian, are ea…

- “Sustinatorii din guvern ai iesirii cred ca actuala criza a coronavirusului va masca dificultatile datorate rupturii de UE. In esalonul cel mai de sus al guvernului, in loc sa incurajeze o abordare mai flexibila si mai pragmatica, Covid-19 nu a facut decat sa intareasca un Brexit fara acord, scrie The…

- Contextul economic și social global a condus spre o dezvoltare accelerata a digitalizarii in toate domeniile, iar interacțiunile electronice au adus in prim plan cerința ca documentelor in format digital sa li se recunoasca valoarea legala. Oferirea de servicii electronice cetațenilor și clienților,…