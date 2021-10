Semnarea Contractului de lucrari pentru "Varianta de ocolire a orasului Beclean".

Stiri pe aceeasi tema

- Azi a avut loc un moment extrem de important pentru fluidizarea traficului auto pe DN17/E 58, drumul care leaga Transilvania de Moldova. Este vorba de semnarea contractului de proiectare și execuție a obiectivului ”Varianta de ocolire a orașului Beclean”, lucrarea avand costul preconizat de 86.424.419…

- Saptamana viitoare se va semna contractul pentru construcția Variantei de ocolire a orașului Beclean. Tot atunci va fi dat și ordinul de incepere a lucrarilor. Primaria Beclean și CNAIR au semnat anterior un parteneriat in acest sens. Saptamana aceasta, Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici…

- Potrivit reglementarilor, dupa ce o localitate atinge incidența de 3 la mia de locuitori este necesara convocarea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgența pentru adoptarea de masuri de prevenție și limitare a raspandirii virusului SARS-COV-2, in conformitate cu prevederile Hotararilor CNSU și…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat castigatorul pentru proiectarea si executia Variantei de Ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe. Prin studiul de fezabilitate, proiectul a fost estimat la peste 290 de milioane de lei fara TVA. Scopul investitiei este de a degreva…

- Asocierea Taca Constructii amp; Consultanta va furniza lucrari de executie si dotare a constructiilor pentru realizarea Centrului Hamangia si Atelierul Ganditorul pentru Primaria orasului Cernavoda. Primaria orasului Cernavoda a incheiat un acord cadru pentru furnizare lucrari de executie si dotare…

- Primaria orasului Cernavoda a atribuit un contract pentru executare lucrari de infrastructura la cartier locuinte Zona Sere Primaria orasului Cernavoda a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru achizitia serviciului de executare lucrari de infrastructura la cartier locuinte Zona Sere…

- Sarbatoarea Zilelor Bistriței NU se va ține nici in acest an. De anul viitor, primarul Ioan Turc ia in considerare un alt concept. ”Zilele orașului trebuie sa se țina in oraș. Voi spune mai multe la momentul potrivit!” a declarat edilul. Pentru al doilea an consecutiv, sarbatoarea ”Zilele Bistriței”…

- Locuitorii de pe trei strazi din Bistrița nu vor avea apa astazi, intre orele 11:00 și 15:00. Este vorba despre Garoafei, Pescarilor și Castanului. Aquabis efectueaza lucrari de remediere a unei avarii. Astazi , 16.07.2021 , intre orele 11.00 – 15.00 , se va sista furnizarea apei potabile in mun .…