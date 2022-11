Semnal: Multe medicamente, în special antibiotice pentru copii, lipsesc de pe piață In sezonul infecțiilor respiratorii, de pe piața lipsesc antibioticele, in special cele de uz pediatric, iar multe medicamente sunt in cantitați insuficiente, avertizeaza o asociație farmaciilor independente. ”Odata cu inceperea scolii si intoarcerea copiilor in colectivitati, suprapuse peste sezonul rece, infectiile respiratorii acute sunt din ce in ce mai intalnite si realitatea crunta este ca nu avem cu ce sa tratam copiii care au nevoie de antibiotic. Vorbim de cazuri concrete de copii care se recupereaza foarte greu sau necesita internare pentru ca banalele antibiotice, in special siropuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

